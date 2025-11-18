За 10 месяцев 2025 года в Рязанской области построено 4967 квартир

В январе-октябре 2025 года в Рязанской области построено 4967 квартир, общая площадь которых составила 499,3 тысячи квадратных метров. Такие данные приводит Рязаньстат.

38% общего объема жилья введено в городской местности, 62% – в сельской.

За январь-октябрь 2025 года возведено 17 многоквартирных домов. Населением за счет собственных и заемных средств построено 2873 дома общей площадью 387,8 тыс. кв. метров, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, – 506 домов общей площадью 36,9 тыс. кв. метров.

Доля индивидуального домостроения в общем объеме составила 77,7%, что на 14,5% больше уровня января-октября 2024 года.

В муниципальном разрезе лидируют по вводу жилья: Рязанский район – 192,1 тыс. кв. м, город Рязань – 126,5 тыс. кв. м, Рыбновский район – 37,3 тыс. кв. м, Спасский район – 20,4 тыс. кв. м.