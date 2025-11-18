Вторник, 18 ноября, 2025
Турпоток в Рязани в новогодние праздники вырастет в два раза

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от prostooleh на Freepik

Рязань выбрали новогодней столицей 2026 года, и город уже готовится к настоящему туристическому наплыву в период новогодних праздников. Об этом сообщила директор АНО «Центр современной культуры» Юлия Рулева.

По ее словам, все гостиничные номера на праздничные даты уже полностью выкуплены, а увеличение туристов ожидается в двукратном размере.

«Все областные и городские учреждения культуры, все парки и скверы готовят программы, и выбор будет огромным», – отметила Юлия Рулева.

Культурную программу дополнит гастрономический фестиваль «Кухни Рязанского края». Как пояснил местный ресторатор Дмитрий Кириллин, попробовать блюда региональной кухни можно будет не только в праздничные дни, но и в остальное время на специальных фестивальных площадках. Меню будет включать в себя удобные для уличного питания локальные продукты, а также детское меню и позиции на иностранном языке.

«В скором времени все изменится, и люди должны быть готовы, что Рязань хочет принимать всех», – подчеркнул Дмитрий Кириллин.

Главные новости