Невеста Григория Лепса Аврора Киба станет участницей шоу «Мастер игры»

Телеканал ТНТ продолжает раскрывать имена участников реалити-шоу «Мастер игры» (16+). К проекту присоединилась блогер и возлюбленная Григория Лепса — Аврора Киба.

19-летняя Аврора — не просто эффектная девушка, но и яркая личность с характером. Она учится в Лондонском колледже моды, активно развивает собственный бренд и ведёт насыщенную медийную жизнь. В рамках шоу ей предстоит отойти от привычной светской реальности и погрузиться в атмосферу интриг, обмана и психологической борьбы.

Аврора Киба:

«Мне надоело искать парня подруги по фотографии руки, поэтому я решила, что мне нужен новый опыт в детективных расследованиях! И, по-моему, „Мастер игры“ — идеальное место для прокачки нужных навыков: внимательности к деталям, стратегического мышления и умения быстро адаптироваться. Пока не знаю, куда приведёт меня игра, но у меня одно правило — никаких правил!»

По правилам проекта 22 участника заселяются на роскошную виллу в Марокко. Там их ждут испытания и напряжённая психологическая игра. Среди игроков есть трое «тёмных» — участников с тайной ролью, которые устраняют соперников и ведут двойную игру. Остальные — «светлые» — должны вычислить предателей и спасти свою команду.

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Каждый выпуск включает в себя задания на выносливость и логику, где игроки зарабатывают деньги в общий призовой фонд. По итогам эпизода проект покидают двое: одного выбирают «тёмные», второго — участники голосованием за круглым столом. Победит тот, кто сможет просчитать всех — или перехитрить даже самых опасных соперников. Более того, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть любой.

Ранее ТНТ уже объявил часть участников. Среди них — актёры Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, фрейлина Филиппа Киркорова Марго Овсянникова, продюсер Александр Толмацкий, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева, телеведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова, а также шесть участников проекта «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Роль загадочного «Мастера игры» исполнит Юрий Колокольников — актёр, известный по фильмам и сериалам «Мастер и Маргарита», «Последний Ронин» и «Белый Лотос». А джокером, способным в любой момент изменить ход игры, станет народный артист, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.