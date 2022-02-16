Несколько депутатов гордумы Рязани заболели коронавирусом

Несколько депутатов Рязанской городской Думы заболели коронавирусом. Об этом на своей странице сообщил депутат Алексей Захаров.
Захаров рассказал об отмене по этой причине заседания комитета по муниципальной собственности 16 февраля.
Несколько депутатов Рязанской городской Думы заболели коронавирусом. Об этом на своей странице сообщил депутат Алексей Захаров.
Захаров рассказал об отмене по этой причине заседания комитета по муниципальной собственности 16 февраля.
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