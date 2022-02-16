0.9 C
Рязань
Среда, 16 февраля, 2022

Несколько депутатов гордумы Рязани заболели коронавирусом

spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Несколько депутатов гордумы Рязани заболели коронавирусом

7info

Несколько депутатов Рязанской городской Думы заболели коронавирусом. Об этом на своей странице сообщил депутат Алексей Захаров.

Захаров рассказал об отмене по этой причине заседания комитета по муниципальной собственности 16 февраля.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской области обнаружили изъеденный лисами труп 35-летнего мужчины
Комментарии для сайта Cackle
spot_img