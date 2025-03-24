Неприглядные тайны станут явью: астропрогноз от Глобы с 24 по 30 марта

Астролог Богдан Глоба обнародовал прогноз на неделю с 24 по 30 марта. Его он опубликовал в своём telegram-канале.

По его словам, наступила неделя прагматичного подхода, продвижения идей и перестройки планов. Многое теряет актуальность, и важно вовремя понять, если именно ваш проект сбавляет обороты. Из таких стоит выходить как можно скорее. Выигрывают те, кто подходит к делу с холодной головой и не скупится разделить успех с другими.

Центральное событие недели – это солнечное затмение. Произойдёт оно 29 марта и принесет дисбаланс во внешние события во всех сферах жизни. В это время обостряются нерешенные вопросы, а окружающие проявляют не самые адекватные свои качества.

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— Важно помнить, что события указывают на обстоятельства, требующие внимания. Внимательный анализ позволит найти решения. Всё это фундамент для трансформации и роста личности, — пишет астролог. Реклама

В ретроградном движении Венера возвращается в Рыбы в середине недели. Это приносит новый всплеск глубоких чувств и эмоций, а для кого-то — новую любовь или новые её проявления. И, конечно, к самим Рыбам вернётся внимание окружающих. Также и ретроградный Мекрурий вернётся в Рыбы в воскресенье. И это даст шанс на глубокое переосмысление происходящего в жизни и возможность обратиться к занятиям, приносящим душевное спокойствие и удовлетворение.

В общественной сфере старый мир сталкивается с миром уходящим. Всё больше вскрываются заметённые под ковер тайны, неприглядные подробности и факты. На этом фоне формируется недовольство, выливающееся в поток справедливых требований.

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— Всё активнее молодёжь ищет свое место в мире. И пока одни вязнут в пучинах собственных проблем, другие бодро шагают вперёд, играючи реформируя сущее. Идеализм молодости поддерживает огонь перемен, — говорится в астропрогнозе.

Для личности период нейтральности и внутреннего спокойствия. Все дела забирают гораздо больше сил, чем обычно. Но всё происходящее – это лакмусовая бумажка, показывающая, на что нужно обратить внимание. Так что внимательно присмотритесь к событиям и действиям людей. Текущий период очень показательно демонстрирует, на кого можно положиться, а от кого лучше держаться подальше.

В рабочей сфере рутинные задачи и сотрудничество с проверенными партнёрами. Могут появиться предложения новых проектов, но не лучшее время для старта. С вложениями повремените.

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На личном фронте душевная близость укрепляет отношения. Могут вернуться бывшие партнёры и старые чувства. Но хорошенько подумайте, нужны ли они вам.

24 марта, понедельник: неспокойные энергии с самого утра сбивают с толку. Но уже после полудня дела спорятся и ситуации решаются в нужном ключе. А вот вечером сворачивайте активность – время такое же взрывное, как и утро.



25 марта, вторник: ориентируйтесь в меняющихся тенденциях и действуйте по ситуации. Расторопные успеют поймать свою удачу за хвост. Достичь успеха помогут лидерские качества и уверенность.



26 марта, среда: переменчивые энергии заставляют действовать быстро. Не стесняйтесь просить помощи и положитесь на старших. Техника преподносит неприятные сюрпризы, но будьте упорны на пути к цели.

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27 марта, четверг: большие личные перемены и начинания. Действуйте по-крупному и не растрачивайте силы на мелочи. Приятные знакомства ближе к вечеру вполне могут привести к долгосрочным историям. Обратите внимание на здоровье.



28 марта, пятница: в канун затмения дела тормозятся и срываются. Не пытайтесь форсировать события и отпустите то, что уходит. Проявите внимание к финансам и будьте аккуратны в дорогах. Личные дела в приоритете.

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29 марта, суббота: затмение Солнца накладывает отпечаток на весь день. Берегите силы и проведите день на нейтральной волне. Не позволяйте выбить себя из колеи и храните эмоциональное спокойствие. День взрывной.



30 марта, воскресенье: ветер перемен приносит хорошие новости. Сохраняйте бодрость духа. Посвятите день личным делам и тому, что доставляет удовольствие. Пусть весь мир подождёт.