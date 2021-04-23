15.6 C
Рязань
Пятница, 23 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Немцы раскрыли тайны костромской главы-уборщицы

Никита Брыкин
- Advertisement -

Известный немецкий журнал Der Spiegel пообщался с бывшей уборщицей, главой Повалихинского поселения Мариной Удгодской, пишет портал «Kostroma.Today».

По ее словам, она заседает в кабинете на стуле, который ей очень нравится. Журналисты удивились, что женщина не использует кресло.

«Стула мне хватает», – пояснила Удгодская.

На данный момент чиновница получает 30 тысяч рублей, что в десять раз превышает ее заработок времен уборщицы.

Удгодская родилась в семье доярки и тракториста, закончила 8 классов в сельской школе, затем вышла замуж за сезонного рабочего, а в 30 лет вышла на работу уборщицей в администрацию.

Женщина призналась, что столкнулась на новой работе с финансовыми проблемами. Так, ей не хватает денег на покупке фонарей, чтобы установить в деревне.

Сейчас главы администрации планирует очистить памятник павшим воинам от прошлогодней листвы.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]