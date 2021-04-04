Нелегальная ярмарка сбежала из зала ожидания липецкого автовокзала

Жители Липецка пожаловались на ярмарку, организованную в здании автовокзала, сообщает в Instagram областное управление потребительского рынка и ценовой политики.

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники управления, полицейские и представители Роспотребнадзора. Оказалось, что в зале ожидания расположилась нелегальная ярмарка обуви неизвестного качества.

В итоге организатор ярмарки и продавцы поспешили собрать товар и покинуть здание после неожиданного для них визита с проверкой.

Возбуждено дело об административном правонарушении.