Неделя иммунизации стартовала в Рязанской области

В Рязанской области началась Всемирная неделя иммунизации. Об этом информирует Роспотребнадзор.
Она пройдет с 22 по 30 апреля.
Открыта «горячая линия», по которой можно задать специалистам вопросы о вакцинах, показаниях и противопоказаниях к иммунизации, о Национальном календаре профилактических прививок, необходимости соблюдения сроков вакцинации и др.
Звонки принимаются с 10-00 ч. до 17-00 ч. (понедельник — четверг); с 9-00 до 16-45 ч. (пятница).
Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию:
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
8-800-100-22-62; 92-89-30; 92-98-08; 92-98-50.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»
29-07-44; 29-07-26.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Касимовском районе (для жителей Касимовского, Клепиковского, Пителинского районов):
8 (49131) 2-07-49
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Ряжском районе (для жителей Ряжского Ухоловского, Александро-Невского, Сараевского районов):
8 (49132) 2-14-38
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Сасовском районе (для жителей Сасовского, Шацкого, Чучковского, Ермишинского, Спасского районов):
8 (49133) 2-24-37
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Скопинском районе (для жителей Скопинского, Кораблинского, Милославского районов)
8 (49156) 2-11-24
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Старожиловском районе (Старожиловского, Михайловского, Пронского, Захаровского районов):
8 (49151) 2-14-89
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Шиловском районе (для жителей Шиловского, Спасского, Сапожковского, Путятинского районов)
8 (49136) 2-19-98