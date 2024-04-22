Неделя иммунизации стартовала в Рязанской области

В Рязанской области началась Всемирная неделя иммунизации. Об этом информирует Роспотребнадзор.

Она пройдет с 22 по 30 апреля.

Открыта «горячая линия», по которой можно задать специалистам вопросы о вакцинах, показаниях и противопоказаниях к иммунизации, о Национальном календаре профилактических прививок, необходимости соблюдения сроков вакцинации и др.

Звонки принимаются с 10-00 ч. до 17-00 ч. (понедельник — четверг); с 9-00 до 16-45 ч. (пятница).

Телефоны, по которым можно позвонить на горячую линию:

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области

8-800-100-22-62; 92-89-30; 92-98-08; 92-98-50.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»

29-07-44; 29-07-26.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Касимовском районе (для жителей Касимовского, Клепиковского, Пителинского районов):

8 (49131) 2-07-49

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Ряжском районе (для жителей Ряжского Ухоловского, Александро-Невского, Сараевского районов):

8 (49132) 2-14-38

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Сасовском районе (для жителей Сасовского, Шацкого, Чучковского, Ермишинского, Спасского районов):

8 (49133) 2-24-37

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Скопинском районе (для жителей Скопинского, Кораблинского, Милославского районов)

8 (49156) 2-11-24

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Старожиловском районе (Старожиловского, Михайловского, Пронского, Захаровского районов):

8 (49151) 2-14-89

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Шиловском районе (для жителей Шиловского, Спасского, Сапожковского, Путятинского районов)

8 (49136) 2-19-98