Небо, девушка, полёт

19 августа 2022 в моей жизни состоялся первый полет на воздушном шаре, по иронии судьбы мандаринового цвета. Сложно описать весь спектр эмоций, который настиг меня в тот момент, но что я запомню навсегда — секунду, за которую нужно было запрыгнуть в корзину пилота. В этот миг ты понимаешь — сейчас или никогда.

Моё путешествие на воздушном шаре было необычным — оно было спортивным!!! Да, да вы не ослышались. Оказывается, полет может быть не только прогулочным, но и соревновательным. Задача пилота была максимально сложной — он должен был следовать за «зайцем», так называется самый первый шар, по которому ориентируются участники соревнований, строго по назначенному маршруту. Как только «заяц» скидывает мишень на землю, соперники должны как можно ближе попасть в неё с довольно низкого расстояния и заново подняться в воздух!

В течение соревнования было достаточно тяжело расслабиться и насладиться пейзажем и закатом, но в этом и была изюминка полёта в рамках проекта «Небо России». Все что хотелось сделать, — это как можно быстрее достичь цели и одержать победу! Конечно, после прохождения трека мне удалось безмятежно парить над рязанскими полями и смотреть на утопающее солнце. Там, наверху время будто останавливается…

Описывая полет, можно использовать множество эпитетов, но, к сожалению, или к счастью, их не хватит, чтобы выразить чувства, накрывающие тебя как волна, только не в море, а в небе!

Ульяна Жеглова