«Не знали, куда бежать»: очевидцы раскрыли детали обстрела Белгорода

Жители Белгорода рассказали «РБК Черноземье» об обстрела Белгорода, в результате которого на упали осколки ракеты, сбитой ПВО.

Ранее сообщалось, что в результате случившегося был разрушен технический этаж. К счастью, никто не пострадал.

Один из очевидцев пояснила, что в момент попадания осколок в дом находился в своей квартире.

«Взрыв мне показался настолько сильным, что я посчитала, что это именно ракета, а не осколки. Даже подумала, что ракета упала на землю. И сейчас будут рушиться дома. Было очень страшно. Не знала, куда бежать», – отметила горожанка.

Другой житель Белгорода подчеркнул, что в момент прилета смотрел телевизор. Он услышал сильный грохот, вышел на балкон и увидел на площадке столб дыма, кучу щебня и песка.

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