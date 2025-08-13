Среда, 13 августа, 2025
Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Алексей Самохин
Медовый Спас: всего три правила, чтобы привлечь удачу и здоровье на весь год
Изображение от bearfotos на Freepik

14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас — день, который открывает Успенский пост и, согласно поверьям, щедро делится дарами природы. 

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая. В IX веке в Константинополе существовали обряды, связанные с выносом Честного Древа Креста для защиты от болезней и стихийных бедствий. На Руси этот день стал днем почитания Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Верующие вспоминают победу князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году, когда он отправился в поход с чудотворной иконой.

Праздник также включает обряды освящения воды. В это время на Руси освящали колодцы и проводили крестные ходы к рекам и озерам, прося здоровья для себя и домашних животных.

Эзотерик Кажетта Ахметжанова рассказала о главных традициях, правилах и приметах этого праздника.

Интересно, что исторически название «Спас» связано не с медом, а с чудесным избавлением Константинополя от эпидемии в IX веке. Однако в народе праздник прочно ассоциируется с началом сбора «жидкого золота», когда пасечники несли первые соты на освящение в церковь. Эта традиция жива и сегодня: считается, что освященный мед приобретает целебную силу. В храм приходят не только с медом, но и с выпечкой на его основе. По поверью, если съесть такой продукт с чистыми помыслами, можно укрепить дух и тело.

Еще одна важная особенность праздника — купание в реках и озерах. Этот ритуал символизирует очищение от грехов и стремление начать новую жизнь с любовью и вниманием к близким.

Что рекомендуется делать

Чтобы провести день правильно и привлечь благополучие, стоит не только сходить в церковь и отведать освященного меда. Медовый Спас — это прекрасный повод собрать за одним столом большую дружную семью или пригласить дорогих гостей. Праздник призывает забывать старые обиды и укрепляться в доброте. Важным делом считается и помощь ближним, будь то милостыня или поддержка тех, кто к вам обратился.

От чего стоит воздержаться

Поскольку Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, в этот день действуют определенные запреты. Не следует устраивать шумные застолья с алкоголем и обилием непостной еды. Также рекомендуется отложить всю работу, за исключением сбора меда для пасечников, и посвятить время походу в церковь, отдыху и общению с родными. Категорически не одобряются ссоры, конфликты и злопамятность — такое поведение противоречит самому духу праздника.

Народные приметы

С этим днем связано и несколько старинных примет. Считается, что дождь на Медовый Спас предвещает нежаркое следующее лето. Если в этот день улетят ласточки — теплый сезон подошел к концу. А вот сильно шуметь не стоит, чтобы не остаться без урожая в следующем году.

