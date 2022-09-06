Не стало рязанского изобретателя Дмитрия Приходько

5 сентября скончался рязанский 40-летний конструктор и изобретатель Дмитрий Приходько. Печальная новость появилась в группе ПЛОХИЕ НОВОСТИ ВКонтакте.

Мужчина работал программистом и писал коды для известных компаний. Рязанский «Кулибин» сам построил свой дом, который называл «поместьем», и огромную мастерскую, где собирал самоходные машины. Опытами испытаний изобретатель делился на своей страничке в соцсети.

Среди его изобретений – мини-трактора, роторный снегоуборщик, гусеничные машины с двигателями от простых отечественных авто.

Также Дмитрий очень увлекался 3D-моделированием, это помогало ему в конструкторских увлечениях.

В последние годы Дмитрий Приходько боролся с раком, прошёл 12 сеансов химиотерапии, болезнь иногда отступала. Недавно он перенёс операцию, но состояние ухудшалось. У Димы осталась мать родом из Нижневартовска.