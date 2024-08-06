Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Рязанской области в июле

Эксперты портала по поиску работы hh.ru составили топ-10 высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области в июле.

Самый большой доход предлагают менеджеру по продажам грузовой техники. Специалист, получивший эту работу, сможет рассчитывать на 100-400 тыс рублей в месяц.

От соискателя требуется знание 1С, коммуникабельность, исполнительность.

Финансовый директор со знанием бухучёта и опытом работы на руководящей должности от 5 лет сможет зарабатывать до 300 тысяч рублей ежемесячно.

Закрывает топ-3 вакансия менеджера по продажам онлайн-курсов с доходом от 300 тысяч рублей. Удалённую работу предлагает онлайн-университет.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области: