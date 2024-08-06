Вторник, 6 августа, 2024

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Рязанской области в июле

Автор: 7info

Опубликовано

Эксперты портала по поиску работы hh.ru составили топ-10 высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области в июле.

Самый большой доход предлагают менеджеру по продажам грузовой техники. Специалист, получивший эту работу, сможет рассчитывать на 100-400 тыс рублей в месяц.

От соискателя требуется знание 1С, коммуникабельность, исполнительность.

Финансовый директор со знанием бухучёта и опытом работы на руководящей должности от 5 лет сможет зарабатывать до 300 тысяч рублей ежемесячно.

Закрывает топ-3 вакансия менеджера по продажам онлайн-курсов с доходом от 300 тысяч рублей. Удалённую работу предлагает онлайн-университет.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области:

  1. Менеджер по продаже грузовой техники.
  2. Финансовый директор.
  3. Менеджер по продажам онлайн курсов.
  4. Менеджер по продажам b2b.
  5. Автокурьер на автомобиле.
  6. Руководитель отдела продаж.
  7. Оператор производственной линии на завод HAVAL.
  8. Врач стоматолог-терапевт.
  9. Водитель на личном автомобиле ГАЗель.
  10. Токарь-универсал.

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