Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Рязанской области в июле

Эксперты портала по поиску работы hh.ru составили топ-10 высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области в июле.
Самый большой доход предлагают менеджеру по продажам грузовой техники. Специалист, получивший эту работу, сможет рассчитывать на 100-400 тыс рублей в месяц.
От соискателя требуется знание 1С, коммуникабельность, исполнительность.
Финансовый директор со знанием бухучёта и опытом работы на руководящей должности от 5 лет сможет зарабатывать до 300 тысяч рублей ежемесячно.
Закрывает топ-3 вакансия менеджера по продажам онлайн-курсов с доходом от 300 тысяч рублей. Удалённую работу предлагает онлайн-университет.
Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области:
- Менеджер по продаже грузовой техники.
- Финансовый директор.
- Менеджер по продажам онлайн курсов.
- Менеджер по продажам b2b.
- Автокурьер на автомобиле.
- Руководитель отдела продаж.
- Оператор производственной линии на завод HAVAL.
- Врач стоматолог-терапевт.
- Водитель на личном автомобиле ГАЗель.
- Токарь-универсал.