Названы самые высокооплачиваемые вакансии Рязанской области

Эксперты сервиса hh.ru составили подборку высокооплачиваемых вакансий Рязанской области. Соискателям этих предложений готовы предложить зарплату до 250 тысяч рублей.

В лидерах рейтинга – вакансия врача-хирурга. В обязанностях – диагностика и лечение пациентов в условиях амбулаторного приёма. На руки предлагают от 250 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает вакансия IT-специалиста. Зарплата – от 250 тысяч рублей на руки. Необходимо разрабатывать приложения. От соискателей требуют опыт работы не менее 3 лет. На третьем месте рейтинга — вакансия для директора молокоперерабатывающего завода с зарплатой от 200 000 руб. на руки. Работодатель ищет ответственного специалиста с опытом работы в области управления от 6 лет.