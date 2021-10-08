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Пятница, 8 октября, 2021
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии Рязанской области

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Названы самые высокооплачиваемые вакансии Рязанской области

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Эксперты сервиса hh.ru составили подборку высокооплачиваемых вакансий Рязанской области. Соискателям этих предложений готовы предложить зарплату до 250 тысяч рублей.

В лидерах рейтинга – вакансия врача-хирурга. В обязанностях – диагностика и лечение пациентов в условиях амбулаторного приёма. На руки предлагают от 250 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает вакансия IT-специалиста. Зарплата – от 250 тысяч рублей на руки. Необходимо разрабатывать приложения. От соискателей требуют опыт работы не менее 3 лет. На третьем месте рейтинга — вакансия для директора молокоперерабатывающего завода с зарплатой от 200 000 руб. на руки. Работодатель ищет ответственного специалиста с опытом работы в области управления от 6 лет.

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