Названы самые влиятельные люди Белгородской области

Журналисты издания «Бел.Ру» составили рейтинг самых влиятельных персон Белгородской области в 2021 году.

Первое место занял губернатор Вячеслав Гладков, который, как отметили авторы публикации, планомерно обновлял команду правительства области.

Второе место занял экс-мэр Белгорода Юрий Галдун. Ранее он пояснил, что ушел в отставку, поскольку он может работать в этой должности без внутреннего огонька.

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Замкнул тройку лидеров председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов, которого считают самым богатым человеком в регионе. Также он является депутат Белгородской областной думы от «Единой России».

В первую пятерку по влиятельности также вошли депутат Госдумы, президент фонда «Поколение» Андрей Скоч и член Совета Федерации от Белгородской области, бывший губернатор Евгений Савченко.