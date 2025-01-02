Январь 2025 года обещает стать временем мощных перемен, роста и новых возможностей. Этот месяц ознаменуется планетарными сдвигами, которые принесут каждому знаку Зодиака особенные дни для удачи и успеха. Сезон практичного Козерога до 19 января побуждает сосредоточиться на своих целях, но при этом важно прислушиваться к своему внутреннему голосу и интуиции, пишет Theday.ru

Главное астрологическое событие месяца — переход Северного лунного узла в знак Рыб 11 января. Этот момент завершает цикл затмений в Овне и Весах и открывает новую фазу под влиянием Рыб и Девы. Теперь важно сосредоточиться на своей уникальной цели, доверяя себе и своей интуиции.

Самые удачные дни января для каждого знака:

Овен — среда, 8 января

Для Овнов 8 января станет днём новых карьерных возможностей. Планета Меркурий переходит в знак Козерога, открывая путь для амбициозных начинаний. Этот день принесёт радостные новости — повышение, предложение о новой работе или успешный старт проекта. Главное — проявить смелость и уверенность.

Телец — среда, 29 января

Новолуние в Водолее 29 января станет моментом нового начала для Тельцов. Этот день отлично подходит для пересмотра приоритетов и поиска смысла в работе. Задумайтесь, какой вклад вы хотите внести в мир, и начните двигаться в этом направлении.

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Близнецы — понедельник, 27 января

27 января Меркурий перейдёт в знак Водолея, открывая перед Близнецами новые возможности. Этот день будет наполнен энергией роста, путешествий и личного развития. Действуйте смело, чтобы задать правильный тон всему 2025 году.

Рак — суббота, 11 января

Переход Северного узла в знак Рыб 11 января станет началом новой эры для Раков. Это день, когда прошлое можно оставить позади и сосредоточиться на своих мечтах и целях. Используйте этот момент, чтобы двигаться вперёд с уверенностью.

Лев — четверг, 30 января

30 января Уран выходит из ретроградного движения, что приносит Львам ясность в карьере. Это время для анализа перемен, произошедших с 2018 года, и определения будущих целей. Используйте этот день для окончательных решений, которые укрепят вашу профессиональную жизнь.

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Дева — четверг, 2 января

2 января, когда астероид Веста перейдёт в знак Скорпиона, Девы смогут наконец прояснить ситуацию в своей жизни. Этот день подходит для принятия важных решений, эмоциональной трансформации и планирования будущего.

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Весы — понедельник, 13 января

Полная Луна в Раке 13 января принесёт Весам признание их усилий. Это время кульминации, когда вы сможете насладиться плодами своего труда. Убедитесь, что вы гордитесь своими достижениями.

Скорпион — понедельник, 13 января

В этот день Марс перейдёт в знак Рака, смещая фокус на новые начинания. Это время для реализации идей и использования упущенных возможностей. Главное — не зацикливаться на сожалениях и действовать решительно.

Стрелец — среда, 29 января

29 января Новолуние в Водолее станет для Стрельцов днём самопознания и возможностей. Это подходящее время для завершения старых дел и начала новых проектов, которые принесут удовлетворение и успех.

Козерог — понедельник, 27 января

27 января Козероги смогут увидеть значительный прогресс в своих финансовых делах благодаря переходу Меркурия в знак Водолея. Используйте этот день для укрепления финансового положения и планирования будущих вложений.

Водолей — четверг, 2 января

Астероид Веста, переходящий в знак Скорпиона 2 января, побудит Водолеев к профессиональным изменениям. Этот день идеально подходит для поиска новой работы, пересмотра карьерных планов и внесения важных изменений.

Рыбы — суббота, 11 января

11 января Северный узел переходит в знак Рыб, открывая новую страницу в жизни представителей этого знака. Этот день станет моментом трансформации и достижения гармонии с самим собой. Уделите время размышлениям о своих мечтах и целях.

Январь 2025 года наполнен мощной энергией для каждого знака Зодиака. Используйте свои самые удачные дни, чтобы достичь успеха, гармонии и новых высот. Этот месяц станет началом года, в котором вы сможете по-настоящему раскрыть свой потенциал!