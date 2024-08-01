Четверг, 1 августа, 2024

Названы самые популярные имена младенцев, родившихся в перинатальном центре Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от onlyyouqj на Freepik

В июле отделение МФЦ зарегистрировало 78 малышей, родившихся в перинатальном центре Рязани. Об этом сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Родились 45 девочек и 33 мальчика.

Чаще всего девочек называли Валерия, Варвара, Вера.

Второе место у имён: Алиса, Ева, Ксения, Софья, Евгения, Арина.

Среди мальчишеских имён лидирует Михаил, второе место заняли: Илья, Иван, Тимофей.

Чуть реже мальчики получили имена: Тимур, Степан, Кирилл.

Из редких имён девочек были: Аврора, Есения, Оливия, Эмилия, Афина, Евангелина, Стефания, Василина.

У мальчиков — Мирон.

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