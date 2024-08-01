Названы самые популярные имена младенцев, родившихся в перинатальном центре Рязани

В июле отделение МФЦ зарегистрировало 78 малышей, родившихся в перинатальном центре Рязани. Об этом сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.
Родились 45 девочек и 33 мальчика.
Чаще всего девочек называли Валерия, Варвара, Вера.
Второе место у имён: Алиса, Ева, Ксения, Софья, Евгения, Арина.
Среди мальчишеских имён лидирует Михаил, второе место заняли: Илья, Иван, Тимофей.
Чуть реже мальчики получили имена: Тимур, Степан, Кирилл.
Из редких имён девочек были: Аврора, Есения, Оливия, Эмилия, Афина, Евангелина, Стефания, Василина.
У мальчиков — Мирон.