Названы самые популярные имена младенцев, родившихся в перинатальном центре Рязани

В июле отделение МФЦ зарегистрировало 78 малышей, родившихся в перинатальном центре Рязани. Об этом сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Родились 45 девочек и 33 мальчика.

Чаще всего девочек называли Валерия, Варвара, Вера.

Второе место у имён: Алиса, Ева, Ксения, Софья, Евгения, Арина.

Среди мальчишеских имён лидирует Михаил, второе место заняли: Илья, Иван, Тимофей.

Чуть реже мальчики получили имена: Тимур, Степан, Кирилл.

Из редких имён девочек были: Аврора, Есения, Оливия, Эмилия, Афина, Евангелина, Стефания, Василина.

У мальчиков — Мирон.