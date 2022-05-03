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Вторник, 3 мая, 2022

Названы 3 знака зодиака, которые разбогатеют в мае

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Названы 3 знака зодиака, которые разбогатеют в мае

7info7

Астрологи уверены, что в мае сразу несколько знаков зодиака получат возможность улучшить своё материальное положение. О том, кому улыбнётся финансовая удача и что нужно сделать, чтобы не упустить возможности, пишет МК в Волгограде.

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Влиятельные покровители могут появиться у Водолеев. Именно он возьмёт на себя ответственность за все финансовые решения и операции. Чтобы отношения с этим человеком не испортились, представителям знака нужно быть дружелюбными и отходчивыми.

Люди, рождённые под знаком Козерога, никогда не упустят финансовую выгоду. А в мае деньги будут доставаться им особенно легко. Чтобы всё сложилось успешно, важно составить чёткий план действий.

Ракам вселенная сулит либо новое, более прибыльное место работы, либо головокружительный карьерный рост в мае. Звёзды сулят представителям этого знака много перемен, поэтому важно приготовиться к ним морально.

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