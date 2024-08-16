Названа причина нападения подростка на мужчину на улице Почтовой в Рязани

15-летний подросток спровоцировал конфликт с мужчиной на улице Почтовой в Рязани из-за его внешнего вида, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Во время ссоры подросток ударил мужчину рукой в голову, пострадавший упал на асфальт. Медики оказали помощь, но мужчина умер спустя 6 дней.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Напомним, ЧП случилось на улице Почтовой 4 августа. Погибшему мужчине было 27 лет, он писал стихи, имел инвалидность. Денис Кузин скончался 10 августа.

Погибшего знали многие на улице Почтовой, мужчину называют светлым, отзывчивым человеком. Он был аскером.