Вторник, 13 августа, 2024

Что известно о 27-летнем рязанце, погибшем после удара на улице Почтовой

Автор: 7info

Опубликовано

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Во вторник, 13 августа, в соцсетях появилась информация о гибели 27-летнего мужчины, получившегося удар от подростка на улице Почтовой.

Погибшего зовут Денис, в соцсети называют его человеком, которого знал почти весь город. Рязанцы пишут, что у мужчины были некоторые особенности развития. Он писал стихи, публиковал их в интернете.

— Улица умерла вместе с ним, — пишет автор сообщения.

Дениса называют отзывчивым человеком, помогавшим окружающим.

По неофициальным данным, Денис получил удар от 15-летнего подростка 4 августа, после чего впал в кому. 10 августа мужчина скончался.

Пока непонятно, что произошло. Официальных комментариев на данный момент нет. Известно, что сотрудники Следкома проводят проверку.

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