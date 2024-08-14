Умерший после удара подростка на Почтовой мужчина был аскером

27-летний Денис, умерший через несколько дней после удара подростка на улице Почтовой в Рязани, был аскером. Мужчина ходил с шапочкой и собирал деньги для поддержки уличных музыкантов, пишет YA62.ru.

— Все музыканты с Почтовой с ним сотрудничали, скажем так. Все, кто отдыхал на Почтовой, его знали и с ним дружили, — рассказала журналистам знакомая погибшего.

Денис имел инвалидность, девушка называет его светлым и отзывчивым человеком.

Ya62.ru также пишет, что 15-летний подросток признался, что ударил мужчину. Издание располагает аудиозаписью, на которой он говорит о причине случившегося. Удар был нанесён после того, как Денис шагнул к подростку. Перед этим он рассказал, что является панком.