Скопинская керамика разработала коллекцию посуды для музея-заповедника Сергея Есенина

Скопинская керамика разработала коллекцию посуды и сувениров для Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Об этом сообщается в группе предприятия ВКонтакте.
Коллекцию решили сделать минималистичной, с отсылкой к рязанской природе, березам, сельскому спокойствию.
Для создания коллекции использовали традиционную технику промысла — налепы. Все активные элементы сделаны ими. На части изделий традиционные скопинские орнаменты зеленой и коричневой расцветки.
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