Скопинская керамика разработала коллекцию посуды для музея-заповедника Сергея Есенина

Скопинская керамика разработала коллекцию посуды и сувениров для Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Об этом сообщается в группе предприятия ВКонтакте.

Коллекцию решили сделать минималистичной, с отсылкой к рязанской природе, березам, сельскому спокойствию.

Для создания коллекции использовали традиционную технику промысла — налепы. Все активные элементы сделаны ими. На части изделий традиционные скопинские орнаменты зеленой и коричневой расцветки.