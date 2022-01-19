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Среда, 19 января, 2022
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Назначены члены комиссии, занимающейся конкурсом на должность главы администрации Касимовского района

7info

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назначил членов комиссии по проведению конкурса на должность главы администрации Касимовского района. Распоряжение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

В комиссию войдут:

Глазунов Александр Николаевич — депутат Рязанской областной Думы (по согласованию);

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Ковальчук Александр Антонович — исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области» (по согласованию);

Сокуров Николай Николаевич — начальник управления по вопросам организации местного самоуправления министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

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