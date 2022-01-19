Назначены члены комиссии, занимающейся конкурсом на должность главы администрации Касимовского района

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назначил членов комиссии по проведению конкурса на должность главы администрации Касимовского района. Распоряжение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».
В комиссию войдут:
Глазунов Александр Николаевич — депутат Рязанской областной Думы (по согласованию);
Ковальчук Александр Антонович — исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области» (по согласованию);
Сокуров Николай Николаевич — начальник управления по вопросам организации местного самоуправления министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.