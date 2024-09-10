Вторник, 10 сентября, 2024

Назначен новый прокурор Пронского района Рязанской области

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 9 сентября 2024 года на должность прокурора Пронского района Рязанской области назначен советник юстиции Александр Анатольевич Собашников.

Александр Собашников родился в 1985 году в Рязани. Свою карьеру в органах прокуратуры начал в 2007 году, работая помощником прокурора Клепиковского района.

В дальнейшем занимал должности старшего помощника прокурора и заместителя прокурора Кораблинского района. С 2023 года Собашников служил в аппарате прокуратуры Рязанской области.

За время своей службы он зарекомендовал себя как дисциплинированный, добросовестный и квалифицированный юрист. Многократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Рязанской области, сообщает телеграм-канал ведомства.

Назначен новый прокурор Пронского района Рязанской области

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