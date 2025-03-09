Настоящая весна придет в Рязанскую область в апреле. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов.
Большую часть марта температура воздуха будет колебаться между слабым минусом и слабым плюсом, среднесуточные температуры будут в среднем положительными, но небольшими, порядка +2- +3 градусов. Это означает длительное межсезонье: создадутся условия для оттаивания почвы, но для начала вегетации и для микробиологических процессов будет еще недостаточно тепла. Если снег и выпадет, то будет неустойчивым и быстро растает.
Насколько устойчивыми будут условия вегетации, зависит от апрельской погоды. А март не сулит быстрого начала настоящей весны – это будет долгое начало.