Народный праздник Астафьев день или Ветряк 3 октября 2022: приметы, запреты, что нельзя делать

3 октября в народном календаре – Астафьев день. По-другому его называют Ветряком. Издревле этот день считался энергетически тяжёлым. Народ следил за ветром и определял погоду на будущую зиму.
Что нельзя и что нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 3 октября
Сегодня ни в коем случае нельзя подбирать шишки с земли. Они могут навлечь на человека беды и несчастья.
Нельзя после мытья рук стряхивать воду. Если ослушаться этого запрета, можно привлечь нечистую силу.
Ни в коем случае нельзя брать у соседей взаймы кухонные приборы и еду. С ними можно занести в жилище злых духов.
Не принимайте и не дарите подарки – они принесут в вашу жизнь несчастья.
Если позволяет погода, стоит просушить постельное бельё и одежду на улице. Считается, что таким образом можно выгнать из вещей негатив.
Народные приметы 3 октября
- Если на земле много желудей, зима будет снежной;
- Если солнечным выдался день, то следующая неделя будет дождливой;
- Журавли улетают – к скорым заморозкам.