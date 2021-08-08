Народные приметы 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеймона

9 августа духовенство вспоминает великомученика Пантелеймона. Он известен не только своими богатыми душевными качествами, но и блестящими навыками врачевания. Для дня памяти целителя существует много традиций и запретов.
Что нельзя и что можно делать в Пантелеймонов день? К каким приметам стоит прислушаться?
Что нельзя делать 9 августа
В этот день наши предки шли в леса и поля за целебными травами. Их нужно собирать в одиночестве и полной тишине. Заготавливать травы стоит только в сухую и тёплую погоду. Если на улице дождь — откажитесь от этой идеи.
Сегодня ни в коем случае нельзя проходить мимо тех, кому нужна помощь. Преподобный Пантелеймон всегда помогал страждущим. Делать это он завещал и всем нам. Не откажите в деньгах бедному, накормите голодного, помогите больному.
9 августа нельзя работать. А вот от готовки, уборки отказываться не стоит. Наведите порядок дома, приготовьте блины и пироги, угостите ими родных, близких и соседей.
Народные приметы 9 августа
- Насекомые летают близко над землёй — быть теплу и солнцу;
- Куры копаются в сене — к дождю;
- Рыба хорошо клюёт? Погода в ближайшее время сильно испортится;
- Если отправиться 9 августа в путешествие, оно сложится удачно.