Народные приметы 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеймона

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9 августа духовенство вспоминает великомученика Пантелеймона. Он известен не только своими богатыми душевными качествами, но и блестящими навыками врачевания. Для дня памяти целителя существует много традиций и запретов.

Что нельзя и что можно делать в Пантелеймонов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя делать 9 августа

В этот день наши предки шли в леса и поля за целебными травами. Их нужно собирать в одиночестве и полной тишине. Заготавливать травы стоит только в сухую и тёплую погоду. Если на улице дождь — откажитесь от этой идеи.

Сегодня ни в коем случае нельзя проходить мимо тех, кому нужна помощь. Преподобный Пантелеймон всегда помогал страждущим. Делать это он завещал и всем нам. Не откажите в деньгах бедному, накормите голодного, помогите больному.

9 августа нельзя работать. А вот от готовки, уборки отказываться не стоит. Наведите порядок дома, приготовьте блины и пироги, угостите ими родных, близких и соседей.

Народные приметы 9 августа

Насекомые летают близко над землёй — быть теплу и солнцу;

Куры копаются в сене — к дождю;

Рыба хорошо клюёт? Погода в ближайшее время сильно испортится;

Если отправиться 9 августа в путешествие, оно сложится удачно.