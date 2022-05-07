Народные приметы 8 мая: что нельзя и нужно делать в день Марка Ключника, Птичий праздник

8 мая православные христиане вспоминают апостола и евангелиста Марка. Он родился в Иерусалиме и был ближайшим сподвижником апостолов Павла, Петра и Варнавы. Марк проповедовал Слово Божие вместе с апостолами в разных местах. В Александрии евангелист основал христианское училище. На деяния святого обратили внимание язычники. Они напали на него и избили. От полученных увечий Марк скончался.
В народной традиции у дня памяти евангелиста Марка несколько названий — Марк Ключник, Птичий день. Считалось, что к этому дню устанавливается настоящая весна, начинается тепло.
Существует традиция проводить 8 мая на улице, заниматься полевыми и огородными работами. Что ещё нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 8 мая
8 мая старались вынести на улицу просушиться постельное бельё, одежду, матрасы, половики. Считается, что под весеннем солнцем они избавляются от зимнего негатива.
Над дверью традиционно в этот день вешали букетик из красивы. Он якобы оберегает дом от непрошенных гостей и злых духов.
Считалось, что к 8 мая из тёплых стран возвращаются певчие птицы. Услышать пение птицы сегодня — к добру.
На Марка Ключника нельзя делать дома влажную уборку — придётся пролить много слёз.
Нельзя употреблять в пищу жирные блюда. Иначе можно заработать проблемы с пищеварением.
Народные приметы 8 мая
- Высокая радуга 8 мая — к хорошей погоде до конца весны;
- Дождь на Марка сулит хороший урожай;
- На тёплую погоду кукует кукушка;
- Во время дождя запели птицы — скоро распогодится.
Именины 8 мая отмечают Василий, Марк и Сергей.
Сон в ночь на 8 мая подсказывает человеку, какие у него есть проблемы со здоровьем.