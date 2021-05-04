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Вторник, 4 мая, 2021
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Народные приметы 5 мая: что нельзя и что можно делать в день Луки

7info7
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5 мая наши предки отмечали день Луки. Ознаменована эта дата подготовкой к грядущему лету. Существовало для этого дня много запретов, примет и традиций.

Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким традициям стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в день Луки?

Много запретов 5 мая существует для представительниц слабого пола, находящихся в положении. Например, им запрещается сидеть на пороге дома. Считается, что это портал между мирами добрых и злых духов. Ведьмы могут затянуть беременную в свои чертоги, из которых она не сможет выбраться. Как следствие — болезнь и тяжёлые роды.

Женщинам, которые хотят забеременеть, не стоит долго гулять по улице. В противном случае ведьмы могут подкинуть ей своего ребёнка.

Не стоит 5 мая в одиночестве отправляться в лес. Наши предки верили, что по лесам в этот день бродят тёмные силы, которые забирают за собой людей.

Запрещается печь блины, ведь тёмные духи могут на них слететься. А если заберутся они в дом, то закончится обед скандалом и большой ссорой.

Приметы 5 мая

  • К удаче увидеть стаю птиц;
  • Пасмурно и дождливо в этот день? Значит, быть лету жарким и сухим;
  • Гроза 5 июля сильная — значит, урожай будет плохой;
  • Если резко по лесам и лугам появились грибы, жди хороший урожай зерна;
  • Сколько звёзд на небе увидишь, столько хороших новостей и жди.

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