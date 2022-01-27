Народные приметы 28 января: что нельзя и нужно делать в Павлов день

28 января православные христиане вспоминают преподобного Павла Фивейского. Его считают первым христианским монахом. В отшельничестве он прожил более 90 лет, питаясь хлебом и финиками и укрываясь пальмовым листом.

В народной традиции этот день называли Павловым. Считалось, что сегодня буйствует нечистая сила — колдуны и ведьмы передают своим ученикам знания и силы. Поэтому стоит остерегаться порчи.

Что нельзя и нужно делать в Павлов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать 28 января

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Сегодня принято проводить в доме генеральную уборку, выкидывать лишние вещи. По поверьям, если не помыть 28 января полы и не вытереть пыль, можно навлечь на себя печаль и горести.

Павлов день — отличное время для свадеб и венчаний. Считалось, что те, кто вступит в этот день в брак, будет до конца своей жизни счастлив со своим избранником.

В старину в этот день младенцев купали в медном корытце и одевали в льняную рубаху. Так от детей отгоняли нечистую силу.

В Палов день нежелательно общаться с теми, кто связан с магией и колдовством. Также нельзя гадать, делать различные обряды. Они могут обернуться крайне плачевно.

Запрещается ходить в грязной одежде. Она привлекает к человек болезни.

Народные приметы 28 января

В Палов день часто следили за погодой, приговаривая: Павел — день прибавил.

Если день солнечный, то лето будет тёплым и солнечным;

Сильный ветер сулит прохладное лето;