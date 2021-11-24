Народные приметы 25 ноября: что нельзя и нужно делать в день Иоанна Милостивого

25 ноября в православном календаре связано с воспоминаниями о патриархе Александрийском Иоанне. Всю свою жизнь он посвятил благим делам и служению Господу, благодаря своей доброте и широкой душе он спас много людей, да за что и получил прозвище Милостивый.

В народной традиции этот день связан с завершением периода свадеб.

Что нельзя и что можно делать 25 ноября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 25 ноября

Так как святой Иоанн был покровителем бедняков и бедствующих, к нему с молитвами обращаются те, кто испытывает финансовые трудности.

Чтобы не было проблем с деньгами, в кошелёк сегодня нужно положить яичную скорлупу. Считается, что она привлекает в жизнь человека богатства.

Сегодня не стоит игнорировать советы старших родственников. Возможно, некоторые из них помогут вам определиться с важным решением.

Стоит отказаться от крупных покупок, они окажутся неудачными.

Народные приметы 25 ноября

Если на улице сухо, зима будет холодной и ветреной;