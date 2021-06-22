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Вторник, 22 июня, 2021
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Народные приметы 23 июня: что нельзя делать в день Тимофея

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Народные приметы 23 июня: что нельзя делать в день Тимофея
Изображение Yves Bernardi с сайта Pixabay
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23 июня в народном календаре значится как день Тимофея. Для этого дня существует много примет, которые донесли до нас наши предки. В основном они запрещают злиться на ближнего. От этого в жизни человека может начаться полоса неудач.

Что нельзя и что можно делать на день Тимофея?

В этот день нельзя находиться дома в одиночестве. Позовите гостей или же, наоборот, сходите к близким людям в гости. Так можно привлечь в свою жизнь радость и благополучие.

Не стоит жадничать. Если ослушаетесь запрета, будете жить в долг. Сегодня нужно делать нуждающимся подарки.

Не стоит сегодня заглядывать в чужие окна. Иначе придётся отвечать за ошибки и поступки другого человека.

Не берите в руки зеркало. Считалось, что через него с нами играют злые духи. Если разбить зеркало 23 июня, в жизни будет много проблем, от которых невозможно избавиться.

Если на день Тимофея вынести из дома мусор, быть крупной ссоре в семье.

Нельзя оставлять грязную ложку на столе. В противном случае год будет неурожайным.

Народные приметы 23 июня

  • Если листья растений покрылись липким соком – жди ненастья;
  • Куры, гуси и утки ощипывают перья к дождю;
  • Если на Тимофея стоит засуха, ждать хорошего урожая не стоит;
  • В погожий день не видно муравьёв? Быть нанастью;
  • Ворон каркает на крыше к холодным денькам;
  • Припекают солнечные лучи сильно – к изменениям погоды.

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