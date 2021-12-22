Народные приметы 23 декабря: что нельзя и нужно делать на Мину Красноречивого

Православная церковь вспоминает 23 декабря святого великомученика Мину, который, отказавшись приносить жертву языческим богам, был с жестокостью убить.
В народе в этот день отмечают праздник Мины Красноречивого. Он связан с различными обрядами и приметами?
В каким из них стоит прислушаться, чтобы привлечь в свою жизнь радость и удачу?
Традиции и запреты 23 декабря
Считалось, что святой Мина обладал даром красноречия и исцеления. Особенно в помощи его нуждались люди с глазными заболеваниями. Наши предки верили: если слепой человек помолится сегодня святому, хворь пройдёт.
Так как с сегодняшнего дня световой день начинает увеличиваться, существовала традиция на заре зажигать в доме огни и лампаду для привлечения счастья.
Сегодня девушки принимаются за рукоделие. Шить, вязать и ткать нужно в тишине, чтобы не навлечь на себя беду.
Мужчины традиционно на Мину проверяют запас дров, зёрна, наводят порядок в хлевах.
23 декабря – неблагоприятный день для займов и кредитов. Есть поверье, что с долгами в будущем будет очень сложно рассчитаться.
На Мину Красноречивого нельзя лениться. Иначе не жди счастья.
Народные приметы 23 декабря
- Ярко в ночном небе сияют звёзды и светится луна – к стуже;
- Если на Мину солнечно, в ближайшие дни наступят сильные морозы;
- Птицы сидят на ветках – к наступающей оттепели;
- Много снега выпало – к плохому урожаю летом;
- Рядом с домом летают сороки – к сильной метели.