Народные приметы 23 декабря: что можно и нельзя делать в день святого Мины

23 декабря в народном календаре отмечается как день святого Мины, известного своей способностью исцелять болезни глаз и помогать в поиске пропавших вещей. С этим днем связано множество примет и обычаев, соблюдение которых, по поверьям, приносит удачу и защищает от неприятностей.
Запреты и рекомендации на 23 декабря:
- Выпечка: Незамужним девушкам, невестам, вдовам и старым девам не рекомендуется готовить выпечку. Считалось, что тот, кто отведает их стряпню, проведет год в одиночестве. Поэтому в этот день выпечкой занимались только замужние женщины, используя в качестве начинки фрукты или грибы.
- Очки: Не следует примерять очки без необходимости, особенно чужие, чтобы избежать проблем со зрением и обмана со стороны близких.
- Посуда: Запрещено пить из чужой посуды, чтобы не перенять чужие беды и несчастья.
- Правдивость: В этот день важно говорить только правду и избегать преувеличений, чтобы не столкнуться с проблемами в личной и финансовой сферах.
- Сплетни: Сплетничать и распространять чужие тайны строго воспрещается, так как это может привести к бедам.
- Сон: Не рекомендуется ложиться спать после полуночи, чтобы не привлечь духа Полуночницы, насылающего кошмары.
- Одиночество: Проведение дня в полном одиночестве нежелательно, чтобы не навлечь неприятности.
- Жадность: Скупость и экономия на покупках могут обернуться длительным безденежьем.
- Огонь: Не стоит долго смотреть на огонь, чтобы не ухудшить зрение.
- Взгляд: Избегайте смотреть в глаза незнакомцам и малознакомым людям, особенно при подаче милостыни.
- Голос: Не повышайте голос, чтобы не привлечь негативную энергию.
Что делать нужно:
- Посещение церкви: Хорошо посетить храм и помолиться святому Мине, прося здоровья для глаз и ясности в жизненных ситуациях.
- Рукоделие: Занятия рукоделием сулят женскую удачу и счастье.
- Баня: Посещение бани в этот день способствует очищению и укреплению здоровья.
Народные приметы 23 декабря:
- Ясное небо без облаков предвещает похолодание.
- Красноватая луна указывает на приближение ветра.
- Ветер, разносящий сухой снег, предсказывает засушливое лето.
- Юго-западный ветер сулит потепление.
- Яркие звезды на ночном небе обещают мороз.
- Маленькие звезды предвещают снегопад.
Соблюдение этих традиций и примет, по народным поверьям, помогает провести день благополучно и привлечь удачу в будущем.