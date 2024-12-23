Народные приметы 23 декабря: что можно и нельзя делать в день святого Мины

23 декабря в народном календаре отмечается как день святого Мины, известного своей способностью исцелять болезни глаз и помогать в поиске пропавших вещей. С этим днем связано множество примет и обычаев, соблюдение которых, по поверьям, приносит удачу и защищает от неприятностей.

Запреты и рекомендации на 23 декабря:

Выпечка: Незамужним девушкам, невестам, вдовам и старым девам не рекомендуется готовить выпечку. Считалось, что тот, кто отведает их стряпню, проведет год в одиночестве. Поэтому в этот день выпечкой занимались только замужние женщины, используя в качестве начинки фрукты или грибы.

Незамужним девушкам, невестам, вдовам и старым девам не рекомендуется готовить выпечку. Считалось, что тот, кто отведает их стряпню, проведет год в одиночестве. Поэтому в этот день выпечкой занимались только замужние женщины, используя в качестве начинки фрукты или грибы. Очки: Не следует примерять очки без необходимости, особенно чужие, чтобы избежать проблем со зрением и обмана со стороны близких.

Не следует примерять очки без необходимости, особенно чужие, чтобы избежать проблем со зрением и обмана со стороны близких. Посуда: Запрещено пить из чужой посуды, чтобы не перенять чужие беды и несчастья.

Запрещено пить из чужой посуды, чтобы не перенять чужие беды и несчастья. Правдивость: В этот день важно говорить только правду и избегать преувеличений, чтобы не столкнуться с проблемами в личной и финансовой сферах.

В этот день важно говорить только правду и избегать преувеличений, чтобы не столкнуться с проблемами в личной и финансовой сферах. Сплетни: Сплетничать и распространять чужие тайны строго воспрещается, так как это может привести к бедам.

Сплетничать и распространять чужие тайны строго воспрещается, так как это может привести к бедам. Сон: Не рекомендуется ложиться спать после полуночи, чтобы не привлечь духа Полуночницы, насылающего кошмары.

Не рекомендуется ложиться спать после полуночи, чтобы не привлечь духа Полуночницы, насылающего кошмары. Одиночество: Проведение дня в полном одиночестве нежелательно, чтобы не навлечь неприятности.

Проведение дня в полном одиночестве нежелательно, чтобы не навлечь неприятности. Жадность: Скупость и экономия на покупках могут обернуться длительным безденежьем.

Скупость и экономия на покупках могут обернуться длительным безденежьем. Огонь: Не стоит долго смотреть на огонь, чтобы не ухудшить зрение.

Не стоит долго смотреть на огонь, чтобы не ухудшить зрение. Взгляд: Избегайте смотреть в глаза незнакомцам и малознакомым людям, особенно при подаче милостыни.

Избегайте смотреть в глаза незнакомцам и малознакомым людям, особенно при подаче милостыни. Голос: Не повышайте голос, чтобы не привлечь негативную энергию.

Что делать нужно:

Посещение церкви: Хорошо посетить храм и помолиться святому Мине, прося здоровья для глаз и ясности в жизненных ситуациях.

Хорошо посетить храм и помолиться святому Мине, прося здоровья для глаз и ясности в жизненных ситуациях. Рукоделие: Занятия рукоделием сулят женскую удачу и счастье.

Занятия рукоделием сулят женскую удачу и счастье. Баня: Посещение бани в этот день способствует очищению и укреплению здоровья.

Народные приметы 23 декабря:

Ясное небо без облаков предвещает похолодание.

Красноватая луна указывает на приближение ветра.

Ветер, разносящий сухой снег, предсказывает засушливое лето.

Юго-западный ветер сулит потепление.

Яркие звезды на ночном небе обещают мороз.

Маленькие звезды предвещают снегопад.

Соблюдение этих традиций и примет, по народным поверьям, помогает провести день благополучно и привлечь удачу в будущем.