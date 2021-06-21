Народные приметы 22 июня: что нельзя делать на Кириллов день

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22 июня в народном календаре отмечен как Кириллов день. В этот день наши предки ходили собирать травы. И для этого существовало несколько правил, которые нельзя нарушать.

Что не стоит и что можно делать на Кириллов день? К каким приметам необходимо прислушаться?

Сегодня запрещается кому-либо о том, что идёшь собирать травы. Также во время сбора трав нельзя ни с кем говорить. В противном случае всё, что вы соберёте, никакой пользы не принесёт.

Нельзя заниматься сбором трав в грязной одежде. Это тоже может обесценить все припасы растений, которые удастся добыть в этот день.

22 июня нельзя убивать комаров. Наши пращуры верили, что если убить в этот день комара, их станет ещё больше.

Нельзя выбрасывать в этот день старые травы на помойку. Для их утилизации лучше припасти специальных мешочек. Мешочек с травами закопайте под дубом.

На Кириллов день нельзя показывать ребенку, который не достиг годовалого возраста, его отражение в зеркале. Говорят, что его может сильно напугать нечистая сила.

Народные приметы 22 июня

Если сильно солнце греет в этот день – не ждите хорошего урожая зерновых по осени;

Сколько ласточек в небе увидели – столько хороших новостей в ваш дом придёт;

Если с приближением туч пчёлы не прячутся в ульи, дождя не будет долго;

Вороны часто каркают к похолоданию;

Птицы стали строить гнезда на дереве неподалеку от вашего дома — будет в доме счастье.