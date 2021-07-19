Народные приметы 20 июля: Что можно и что нельзя делать в день Авдотьи

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20 июля, в день Авдотьи, нельзя делать предложение руки и сердца. В народе этот день считается женским, поэтому любое вмешательство мужчин, в том числе и положительное, расценивается как плохой знак.

Если 20 июня жара не спадет, и зной будет по по-прежнему мучить людей, то последствия будут необратимыми.

Рождённый в этот день человек будет ленивым, но зато богатство льется на него как из рога изобилия.

20 июня надо собираться в лес и рубить дубовые веники. В этот день дуб обладает особой целительной силой и будет давать здоровье во время банных процедур весь год.

А вот купаться 20 июля в открытых водоёмах не следует. Вода может затянуть на дно.

Чаще всего после 20 июля в России засуха сменилась дождями, поэтому крестьяне спешили убрать сено до этого дня.

Если девушка совьет венок и будет носить его в течение дня на голове, то никогда не заболеет женскими заболеваниями.