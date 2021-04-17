Народные приметы 18 апреля: что нельзя и что можно делать в день Федула Ветреника

- Advertisement -

18 апреля православные христиане отмечают Фёдоров день. По наблюдениям наших предков, именно в это время начинает дуть тёплый ветер, который сулит достаток и удачу. Согласно народным обычаям, на Федула Ветреника нужно открывать все окна, чтобы удача поселилась в жилище, ветер прогонял холод и сырость, изгонял негативную энергию и злых духов. Люди верили, что в этот день приходит настояще весеннее тепло.

Что можно и что нельзя делать?

В день Федула Ветреника нельзя плевать в окно, выбрасывать окурки, мусор. Так можно разгневать ангела Господня, который наблюдает за нами.

Нельзя впускать и выпускать через окно кошку. Если нарушить этот запрет, то есть риск, что вас обворуют. А если в этот день кошка стремится запрыгнуть в окно, её нужно немедленно прогнать.

Нельзя допускать, чтобы на Федула Ветреника на окнах были пятна. Накануне окна нужно тщательно вымыть – тогда в доме будут тепло и любовь.

Не ходите против ветра, иначе, если верить приметам, в будущем вы столкнётесь с проблемами, для преодоления которых необходимо будет приложить много усилий.

Приметы 18 апреля

Если на дне оврага осталось пятно снега с корову, то можно пахать.

Чибис вечером кричит – к ясной погоде.

Осы в открытых местах гнезда строят – к сырому лету.

Птицы гнёзда с солнечной стороны вьют – к холодному лету.

Днём жарко, а ночью прохладно – к ясной погоде.