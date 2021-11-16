Народные приметы 17 ноября: что нельзя и нужно делать в Еремеев день

17 ноября православная церковь вспоминает мучеников Никандра и Еремея. Они проповедовали во времена гонений на христиан, о чём узнал градоначальник Ливании. За веру святым были уготовлены страшные пытки, вынести которые не под силу человеку. Несмотря на боль и страдание Никандр и Еремей не отказались от своей веры, за что их лишили жизни.
В народной традиции этот день называют Еремеевым. Наши предки считали, что в эту дату стоит сидеть дома, ведь на улице бывает небезопасно из-за разгулявшейся нечистой силы. Особенно много предостережений существовало для охотников и рыбаков: обычный выход на промысел 17 ноября мог закончиться трагедией.
Традиции и запреты 17 ноября
Сегодня ни в коем случае ничего нельзя выносить из дома. Это касается денег, вещей и даже продуктов питания. Тот, кто нарушит этот запрет, может навлечь на себя большую беду.
Защитить себя от влияния тёмных сил можно с помощью подковы или старой шкуры. Шкуру надо бросить 17 ноября на ступени дома, а подкову – повесить над дверью. Тогда никакая нечисть не проникнет в ваше жилище.
17 ноября ни в коем случае нельзя ходить в баню. Считалось, что в это время особо свирепствует банный дух – царапает и кусает парящихся, закрывает двери.
Не стоит назначать свадьбу на этот день. Существует поверье, что брак, заключённый 17 ноября, сложится неудачно.
Приметы 17 ноября
- Если на Еремеев день снег идёт, зима будет морозной и снежной;
- Вороны каркают – к дождю;
- Сколько увидел в небе птиц – столько неожиданных вестей ждёт в новом году;
- Морозный вечер сулит снежную зиму.
Рождённые 17 ноября
Те, кто родился 17 ноября, являются чувствительными, но при этом не лишёнными практичности людьми. Они легко приспосабливаются к обстоятельствам и не терпят фальши.
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