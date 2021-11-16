Народные приметы 17 ноября: что нельзя и нужно делать в Еремеев день

17 ноября православная церковь вспоминает мучеников Никандра и Еремея. Они проповедовали во времена гонений на христиан, о чём узнал градоначальник Ливании. За веру святым были уготовлены страшные пытки, вынести которые не под силу человеку. Несмотря на боль и страдание Никандр и Еремей не отказались от своей веры, за что их лишили жизни.

В народной традиции этот день называют Еремеевым. Наши предки считали, что в эту дату стоит сидеть дома, ведь на улице бывает небезопасно из-за разгулявшейся нечистой силы. Особенно много предостережений существовало для охотников и рыбаков: обычный выход на промысел 17 ноября мог закончиться трагедией.

Традиции и запреты 17 ноября

Сегодня ни в коем случае ничего нельзя выносить из дома. Это касается денег, вещей и даже продуктов питания. Тот, кто нарушит этот запрет, может навлечь на себя большую беду.

Защитить себя от влияния тёмных сил можно с помощью подковы или старой шкуры. Шкуру надо бросить 17 ноября на ступени дома, а подкову – повесить над дверью. Тогда никакая нечисть не проникнет в ваше жилище.

17 ноября ни в коем случае нельзя ходить в баню. Считалось, что в это время особо свирепствует банный дух – царапает и кусает парящихся, закрывает двери.

Не стоит назначать свадьбу на этот день. Существует поверье, что брак, заключённый 17 ноября, сложится неудачно.

Приметы 17 ноября

Если на Еремеев день снег идёт, зима будет морозной и снежной;

Вороны каркают – к дождю;

Сколько увидел в небе птиц – столько неожиданных вестей ждёт в новом году;

Морозный вечер сулит снежную зиму.

Рождённые 17 ноября

Те, кто родился 17 ноября, являются чувствительными, но при этом не лишёнными практичности людьми. Они легко приспосабливаются к обстоятельствам и не терпят фальши.

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