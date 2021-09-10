Народные приметы 11 сентября: что нельзя и что нужно делать на Иоанна Постного

11 сентября верующие отмечают великий праздник – Усекновение головы Иоанна Предтечи. В этот день церковь вспоминает события Нового Завета, связанные с гибелью пророка Иоанна. Именно он предсказал пришествие Господа, а затем крестил его в водах реки Иордан.

Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, Иван Постник – так в народе называют этот день. В эту дату держат строгий пост. А ещё сегодня не стоит ругаться и обижаться на близких.

Что ещё нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться 11 сентября?

Традиции и запреты дня Иоанна Крестителя

Сегодня нельзя рубить и резать. По библейскому приданию, Иоанна Предтечу казнили путём отрубания головы. С этим и связан этот запрет. Считается грехом брать в руки нож, топор. Даже хлеб в этот день ломают руками.

Наши предки старались не употреблять 11 сентября в пищу круглое. Считалось, что эта форма напоминает голову. А ещё не сервировали блюда и тарелки, ведь голову Иоанна Предтечи, по легенде, ненавидящей его жене царя Ирода подали на блюде.

С этим же связан запрет на ношение красных вещей. Красный цвет наши предки ассоциировали с кровью пророка.

В этот день существует запрет на веселье. Нельзя употреблять алкоголь, устраивать шумные гулянки.

Не таите обид в день Иоанна Постника, не злорадствуйте и ни с кем не ругайтесь. Всё может закончиться большой ссорой и привести к разрыву отношений.

Народные приметы 11 сентября

Если на Крестителя ясно, жди сильных дождей на Покров;

Дождевые черви выползли наружу к ненастью и дождю;

На болоте квакают лягушки – к наступлению бабьего лета;

Пролетели над головой гуси – к большому несчастью;