Народные приметы 1 июня: что нельзя и что можно делать на Иоанна Долгого

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Первый летний день в календаре наших предков был назван в честь преподобного Иоанна. В народе к этому названию добавилась присказка – Долгий.Видимо, отсылка к долгим летним дням и коротким ночам. На Руси верили, что лето нужно встречать хлебосольно и с большой радостью. В противном случае не ждите от него хорошей погоды и богатого урожая.

Как встретишь лето, так оно и пройдёт. Именно поэтому для 1 июня существовало много обрядов и верований, которые дошли до наших дней. О них мы вам и хотим рассказать.

Что нельзя и что можно делать в день Иоанна Долгого?

Никому нельзя давать в долг хлеб и соль. Считалось, что это может привести к голоду и нищете. А вот пироги, наоборот, на Иоанна Долгого пекли специально для того, чтобы раздать близким, соседям и проходящим мимо людям. Этот добрый жест мог привлечь в дом достаток и гармонию, наполнить кошельки монетами и повлиять на урожай.

Не смейте 1 июня небрежно срывать и выбрасывать какие-либо растения. Наши пращуры считали, что растительный мир находится в этот день под защитой святых сил. За плохое отношение к цветам, травам, кустарникам и деревьям небеса покарают человека. Как итог – болезни, разлад в семье и тяжёлые испытания.

Не оставляйте сегодня ребёнка возрастом до года одного в комнате. Его могут атаковать тёмные силы. После этого малыша будут преследовать страхи, паника и дурные сны.

Запрещается в этот день надевать несвежую одежду. В ней, по заветам наших предков, селятся злые духи. Выстирайте накануне свои вещи и бельё. А лучше наденьте что-то новое. Носить обновки в первый летний день – к богатому урожаю по осени.

Дождь 1 июня – это подарок лета. Так что ни в коем случае не бойтесь его. Если не принять дар природы, лето будет крайне неудачным. Позвольте хотя бы нескольким каплям упасть на ваше тело.

Народные приметы 1 июня

Если солнце светит ярко, лето будет очень жарким;

Если рыба плещется в водоёмах, пора отправляться на рыбалку;

Если в небе много звёзд, будет летом много тёплых дней;

Нет ранним утром росы – жди дождя;

Если утром очень пасмурно, быть лету дождливым и коротким;

Сколько в небе птиц увидели, столько удачных дней ждёт вас впереди;

Если нашли в лесу много грибов, быть лету плодородным;