Нарколог Сиволап: о зависимости говорит бесконтрольное потребление алкоголя

Неконтролируемое потребление алкоголя является одним из ключевых критериев, указывающих на развитие зависимости. Шесть признаков, свидетельствующих о проблемах с алкоголем, перечислил в беседе с «Лентой.ру» Юрий Сиволап — доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, психиатр и нарколог.

Основные признаки зависимости

Согласно словам профессора, у некоторых людей запой может начаться даже после небольшой дозы спиртного — рюмки водки, бокала вина или кружки пива. «Человек изначально планирует выпить немного, но после того, как небольшое количество этанола попадает в организм, он теряет контроль и не может остановиться», — пояснил Сиволап.

Непреодолимое желание выпить. Этот симптом нарколог выделил как один из первых признаков алкоголизма. Синдром отмены. Зависимость проявляется ухудшением самочувствия при прекращении употребления спиртного или резком снижении дозы. Подобное состояние характерно и для других наркотических веществ, таких как героин или никотин. Игнорирование последствий. Даже осознавая возможные негативные последствия, человек продолжает употреблять алкоголь. Влечение к спиртному становится настолько сильным, что он не может ему сопротивляться. Толерантность к алкоголю. Еще одним важным признаком является повышение устойчивости к алкоголю, когда для достижения прежнего уровня опьянения требуется все большая доза. «Если раньше человеку хватало 100 граммов водки, то со временем доза увеличивается до 150 или даже 200 граммов», — отметил Сиволап. Отсутствие альтернативного отдыха. Неспособность расслабляться или отдыхать без употребления спиртного также указывает на формирование зависимости.

Риски даже при малых дозах

Ранее в интервью с «Лентой.ру» психиатр-нарколог Руслан Исаев подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует. По его словам, риски для здоровья начинают возникать с первой же капли любого алкогольного напитка.

Особое внимание он обратил на пиво. Из-за того, что этот напиток глубоко интегрирован в культуру, у многих людей стирается грань между простым расслаблением и развитием алкоголизма. Исаев подчеркнул, что зависимость от пива формируется так же, как и от любого другого алкоголя. Кроме того, в пиве содержится большое количество женского гормона эстрогена, который может нарушать гормональный баланс у мужчин, добавил специалист.

Таким образом, даже небольшое и, на первый взгляд, безобидное употребление алкоголя может представлять опасность для здоровья, а игнорирование первых признаков зависимости чревато серьезными последствиями.