Нарколог Сиволап: о зависимости говорит бесконтрольное потребление алкоголя

Неконтролируемое потребление алкоголя является одним из ключевых критериев, указывающих на развитие зависимости. Шесть признаков, свидетельствующих о проблемах с алкоголем, перечислил в беседе с «Лентой.ру» Юрий Сиволап — доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, психиатр и нарколог.
Основные признаки зависимости
Согласно словам профессора, у некоторых людей запой может начаться даже после небольшой дозы спиртного — рюмки водки, бокала вина или кружки пива. «Человек изначально планирует выпить немного, но после того, как небольшое количество этанола попадает в организм, он теряет контроль и не может остановиться», — пояснил Сиволап.
- Непреодолимое желание выпить. Этот симптом нарколог выделил как один из первых признаков алкоголизма.
- Синдром отмены. Зависимость проявляется ухудшением самочувствия при прекращении употребления спиртного или резком снижении дозы. Подобное состояние характерно и для других наркотических веществ, таких как героин или никотин.
- Игнорирование последствий. Даже осознавая возможные негативные последствия, человек продолжает употреблять алкоголь. Влечение к спиртному становится настолько сильным, что он не может ему сопротивляться.
- Толерантность к алкоголю. Еще одним важным признаком является повышение устойчивости к алкоголю, когда для достижения прежнего уровня опьянения требуется все большая доза. «Если раньше человеку хватало 100 граммов водки, то со временем доза увеличивается до 150 или даже 200 граммов», — отметил Сиволап.
- Отсутствие альтернативного отдыха. Неспособность расслабляться или отдыхать без употребления спиртного также указывает на формирование зависимости.
Риски даже при малых дозах
Ранее в интервью с «Лентой.ру» психиатр-нарколог Руслан Исаев подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует. По его словам, риски для здоровья начинают возникать с первой же капли любого алкогольного напитка.
Особое внимание он обратил на пиво. Из-за того, что этот напиток глубоко интегрирован в культуру, у многих людей стирается грань между простым расслаблением и развитием алкоголизма. Исаев подчеркнул, что зависимость от пива формируется так же, как и от любого другого алкоголя. Кроме того, в пиве содержится большое количество женского гормона эстрогена, который может нарушать гормональный баланс у мужчин, добавил специалист.
Таким образом, даже небольшое и, на первый взгляд, безобидное употребление алкоголя может представлять опасность для здоровья, а игнорирование первых признаков зависимости чревато серьезными последствиями.