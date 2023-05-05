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Пятница, 5 мая, 2023

Над селом Кораблино под Рязанью заметили летательный аппарат

Фото: YA62.ru.
Фото: YA62.ru.

Неопознанный летательный аппарат заметили над селом Кораблино под Рязанью. Об этом, ссылаясь на местную жительницу, сообщает YA62.ru.

Предположительно, это был беспилотник самолётного типа, который сначала пролетел в сторону Солотчи, после чего вернулся обратно.

По словам рязанки, беспилотник сбросил скорость, находясь над селом, затем резко набрал высоту и быстро улетел. Обратно возвращался на большей высоте.

Официальной информации не поступало.

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