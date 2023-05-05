Над селом Кораблино под Рязанью заметили летательный аппарат

Неопознанный летательный аппарат заметили над селом Кораблино под Рязанью. Об этом, ссылаясь на местную жительницу, сообщает YA62.ru.

Предположительно, это был беспилотник самолётного типа, который сначала пролетел в сторону Солотчи, после чего вернулся обратно.

По словам рязанки, беспилотник сбросил скорость, находясь над селом, затем резко набрал высоту и быстро улетел. Обратно возвращался на большей высоте.

Официальной информации не поступало.