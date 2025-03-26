Национальные проекты дают возможности для развития Рязанского региона

Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин выступил с ежегодным отчётом в Госдуме. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.
Благодаря национальным проектам и федеральной поддержке в Рязанской области реализуются важные проекты, включая новый мост через Оку, обновлённые парки, школы, поликлиники, комфортный общественный транспорт и многое другое. За последние несколько лет наш регион с рабочими поездками посетили руководители многих министерств и ведомств.