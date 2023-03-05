Начинается вторая седмица Великого Поста: молитвенные правила и запреты 6 марта

6 марта начинается вторая седмица Великого Поста.

Это самая простая и будничная среди всех седмиц. Здесь нет ни особых богослужебных дней, ни доминирующих тем в песнопениях. Постящиеся слово проводят будни поста, частично отдыхают после напряжённых постных и молитвенных дней первой седмицы.

Литургии нет в этот день нет. Но в храмах, где службы бывают ежедневно, могут совершаться великопостные часы и изобразительны, состоящие из псалмов, тропарей, отрывков из Священного Писания и молитв. Вечером может совершаться полиелейная служба праздника иконы Божьей Матери «Державная».

6 марта вспоминают преподобномученицу Евдокию Илиопольскую, самарянку по рождению, крестившуюся, принявшую монашество. Вспоминают также преподобного Мартирия, основателя Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря (Зелёная пустынь) неподалеку от Волхова.

На второй неделе Великого Поста пищевое воздержание не такое строгое, как на первой. Тем не менее, в понедельник монастырский устав предписывает сухоядение. Не монахам хоть и не обязательно следовать самым суровым правилам, но тоже не стоит расслабляться.