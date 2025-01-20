Понедельник, 20 января, 2025
-1.4 C
Рязань
Власть и политика

Начальника управления администрации Рязани Кириченко отстранили от должности

Алексей Самохин

Федеральные СМИ сообщили об отстранении от должности начальника управления администрации города Рязани Евгения Кириченко.

ТАСС, ссылаясь на информацию горадминистрации, пишет, что Кириченко отстранён на время проведения проверки, инициированной после проведения новогоднего корпоратива.

В настоящее время в отношении должностных лиц проводится проверка. О результатах будет сообщено дополнительно.

Реклама

Представителям мэрии Рязани рекомендовали не проводить новогодние корпоративы. Тем не менее, в начале января появились сведения о том, что три управления всё-таки провели праздничное мероприятие. В соцсетях пользователи писали о высокой стоимости вечеринок в заведениях.

Ситуацию прокомментировал и мэр Рязани Виталий Артёмов.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.