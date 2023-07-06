Начальник пункта отбора на военную службу по контракту рассказал о главных требованиях к добровольцам

По словам Дмитрия Зайцева, к добровольцам существует ряд строгих требований, на основании которых делается отбор.

В прямом эфире, который провел Центр управления регионом Рязанской области, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Зайцев ответил на ряд важных вопросов о контрактной службе.

В первую очередь он отметил, что пройти отбор могут только граждане, соответствующие ряду требований: мужчины в возрасте 18-65 лет с образованием не ниже основного общего, с хорошей физической подготовкой и психической устойчивостью. При отборе, уточнил Дмитрий Зайцев, также смотрят на наличие или отсутствие административной и уголовной ответственности.

Отказ в службе по контракту, по словам руководителя, могут получить те, кто не соответствует требованиям по возрасту и уровню образования, не прошел мероприятия социально-психологического изучения и те, кто отбывал наказание в виде лишения свободы за преступления особой тяжести.

Прошедшие отбор могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере от 204 тысяч рублей. Однако сумма может быть и больше – служащим полагаются надбавки за объемы выполнения боевых задач, количество уничтоженной техники и военного состава.