Четверг, 19 сентября, 2024

Началась региональная смена Движения Первых «Время Первых: Школа председателей»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой Движения Первых

Региональное отделение Движения Первых Рязанской области проводит региональную смену для председателей и заместителей первичных отделений Движения  с 18 по 24 сентября на базе центра детей и молодежи «Лучезарный» в Спасском районе.

По итогам конкурсного отбора участниками стали более 120 ребят – лидеров своих первичных отделений. На протяжении смены активистов Движения ждет насыщенная образовательная программа, мастер-классы по развитию первичных отделений, а также культурно-творческие мероприятия.

На открытии смены с приветственными словами выступили заместители председателя регионального отделения Движения Первых Полина Носова и Сергей Лазарев.

«Эта смена – прекрасная возможность не только получить знания по развитию своих первичек, но донести их других Первых. Поэтому, зажигая огонь в себя, обязательно передавайте его другим», – Сергей Лазарев, заместитель председателя регионального отделения Движения Первых.

Началась региональная смена Движения Первых «Время Первых: Школа председателей»
Началась региональная смена Движения Первых «Время Первых: Школа председателей»

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