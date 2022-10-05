На «Золотой осени – 2022» представлен стенд Рязанской области

XXIV Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2022» начала работу 5 октября. Стенд Рязанской области демонстрирует продукцию и достижения региона в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Главный аграрный форум России проходит уже больше двух десятилетий. Главным организатором выставки выступает Минсельхоз РФ. Мероприятие проходит в парке «Патриот» в Подмосковье. В 2023 году участниками стали более 2 тысяч экспонентов из более чем 70 регионов страны, в том числе Рязанской области.

На стенде нашего региона представлена продукция 37 рязанских пищевых и перерабатывающих предприятий. Старожиловский конный завод и ВНИИ коневодства Рыбновского района в отдельном павильоне «Животноводство и племенное дело» представили две породы лошадей и научные разработки в коневодстве. АО «Рязаньрыбпром» в составе ассоциации Росрыбхоза представляет на выставке карп парской породы.

Представители органов власти и бизнеса, эксперты и специалисты обсудят важнейшие вопросы развития АПК. Состоятся круглые столы и дискуссии по ключевым темам реализации стратегии развития отечественного сельского хозяйства с учётом новых вызовов.

«Золотая осень – 2022» завершит свою работу 8 октября.

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