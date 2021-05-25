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Вторник, 25 мая, 2021
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На замену магистральных теплосетей в Рязани потратят свыше 205 млн рублей

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
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На замену магистральных теплосетей в Рязани потратят 205,3 млн рублей. Деньги выделят из областного и городского бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В общей сложности на подготовку к отопительному сезону в прошлом году потратили 6,2 млрд рублей. Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов отметил снижение количества аварийных ситуаций и число повреждений на сетях. 

Для поддержки муниципальных образований в бюджете Рязанской области предусмотрены кредиты в размере 50 млн рублей. Около 2 млрд рублей направят на капремонт многоквартирных домов. 

— Работа по подготовке к отопительному периоду должна проводиться своевременно и качественно. Она рассчитана на семь лет, ежегодное финансирование составляет не менее 200 млн. рублей. Мы видим ее оправданность и успешность, что отражается на улучшении устойчивости теплоснабжения потребителей, а это прежде всего жители наших городов и поселков, — сказал Николай Любимов.  

Губернатор подчеркнул, что задача по получению паспортов готовности муниципалитетов должна оставаться в зоне повышенного внимания, также как и работа по проверке состояния газового оборудования в жилом фонде.

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