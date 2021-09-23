На Урале зверски убили молодую маму и двух детей-близнецов

После пожара в квартире на Центральном Бульваре в Кировграде специалисты нашли трупы молодой мамы и ее двоих детей-близнецов, пишет КП.

По одной из версий, злоумышленников может быть 35-летний сожитель женщины. Утверждается, что мужчина сначала пробил женщине голову, а затем, чтобы замести следы, поджег квартиру.

Известно, что погибшая работала воспитателем в детском садике. Ей удалось завести детей при помощи ЭКО.

«С мужем они потом расстались, но детей воспитывали вместе. Тот, кто совершил этот ужас, просто изверг», – пояснили знакомые девушки.

Они считают, что в ее дом мог залезть наркоман, который и погубил семейство.